Shin Tae Yong Pastikan Persija Jakarta Tambah Pemain Asing

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong mengatakan tim besutannya akan menambah satu penggawa asing untuk menghadapi Super League 2026/2027.

STY mengungkapkannya setelah Persija mengalahkan Brisbane Roar dengan skor 4-0 pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (29/8).

"Kami akan menambah satu pemain asing lagi," kata STY.

Persija sudah memiliki delapan pemain asing dari total 29 pemain yang mereka perkenalkan untuk musim 2026/2027 dalam launching di JIS.

Mereka di antaranya ialah Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov, Kyohei Yoshino, dan Fabio Calonego.

Pemain asing lainnya ialah Stjepan Loncar, Alexander Jeremejeff, dan Kwon Chang Hoon. Calonego adalah satu-satunya pemain asing yang dipertahankan dari musim lalu.

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Kuota pemain asing yang bisa didaftarkan di Super League musim ini adalah 11 pemain.

Shin Tae Yong mengatakan belum memastikan apakah Persija akan memenuhi kuota tersebut.