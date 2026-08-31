Daftar Lengkap 23 Pemain Timnas U-20 Indonesia

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas U-20 Indonesia Nova Arianto memanggil 23 pemain untuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Tiga pemain abroad dimasukkan ke dalam skuad Timnas Indonesia.

Mereka ialah Welber Jardim, Amar Brkic, dan Eizar Jacob.

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Pemain-pemain lokal andalan Nova masih berada dalam skuad.

Mereka antara lain Putu Panji, Dafa Al Gazemi, Nazriel Alfaro, Zahaby Gholy, hingga Fabio Azka. Selain itu, ada juga nama-nama lainnya seperti Arkhan Kaka, Rafi Rasyiq, Reno Salampessy, sampai Theodore Leeming.

Di Kualifikasi Piala Asia U20 2027, Indonesia tergabung di Grup H bersama Australia, Malaysia, dan Laos.

Seluruh pertandingan Grup H dijadwalkan berlangsung di Laos, tepatnya di Lao National Stadium KM16.

Menurut laman AFC, Garuda Muda akan memainkan laga pertama babak kualifikasi ini pada Senin (31/8) melawan Malaysia.