JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Daftar Lengkap 23 Pemain Timnas U-20 Indonesia

Daftar Lengkap 23 Pemain Timnas U-20 Indonesia

Senin, 31 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Daftar Lengkap 23 Pemain Timnas U-20 Indonesia - JPNN.com Jakarta
Arsip - Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto (tengah) memberikan arahan kepada pemainnya saat pemusatan latihan di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/3/2025). Foto: ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/tom.

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas U-20 Indonesia Nova Arianto memanggil 23 pemain untuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Tiga pemain abroad dimasukkan ke dalam skuad Timnas Indonesia.

Mereka ialah Welber Jardim, Amar Brkic, dan Eizar Jacob.

Baca Juga:

Pemain-pemain lokal andalan Nova masih berada dalam skuad.

Mereka antara lain Putu Panji, Dafa Al Gazemi, Nazriel Alfaro, Zahaby Gholy, hingga Fabio Azka. Selain itu, ada juga nama-nama lainnya seperti Arkhan Kaka, Rafi Rasyiq, Reno Salampessy, sampai Theodore Leeming.

Di Kualifikasi Piala Asia U20 2027, Indonesia tergabung di Grup H bersama Australia, Malaysia, dan Laos. 

Baca Juga:

Seluruh pertandingan Grup H dijadwalkan berlangsung di Laos, tepatnya di Lao National Stadium KM16.

Menurut laman AFC, Garuda Muda akan memainkan laga pertama babak kualifikasi ini pada Senin (31/8) melawan Malaysia. 

Pelatih Timnas U-20 Indonesia Nova Arianto memanggil 23 pemain untuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia U20 2027.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia pemain timnas nova arianto pelatih timnas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU