Alex Thomas Jeremejeff Mantap Gabung Persija Jakarta Karena Cyrus Margono

jakarta.jpnn.com - Alex Thomas Jeremejeff mengungkap alasannya memilih bergabung dengan Persija Jakarta.

Pemain berposisi sebagai penyerang itu mengaku memilih Persija berkat Cyrus Margono.

Cyrus Margono adalah teman setim Alex Thomas Jeremejeff di Panathinaikos.

Jeremejeff mengatakan sudah cukup lama mengikuti kiprah Persija setelah Cyrus memperkuat tim kebanggan Jakmania ini pertengahan musim lalu.

"Saya sudah tahu tentang tim ini sebelumnya karena saya punya rekan setim di Yunani yang bermain di sini tahun lalu, Cyrus Margono,” kata Alex Thomas Jeremejeff, Sabtu (29/8).

Alex Thomas Jeremejeff mengaku mengikuti hampir semua hasil pertandingan Persija karena Cyrus ada di dalamnya.

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“Dia sangat mencintai tim ini dan kotanya," kata Jeremejeff.

Hal itu membuatnya tak berpikir dua kali ketika Persija merekrutnya.