JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Alex Thomas Jeremejeff Mantap Gabung Persija Jakarta Karena Cyrus Margono

Alex Thomas Jeremejeff Mantap Gabung Persija Jakarta Karena Cyrus Margono

Jumat, 04 September 2026 – 18:00 WIB
Alex Thomas Jeremejeff Mantap Gabung Persija Jakarta Karena Cyrus Margono - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Persija Jakarta Alex Thomas Jeremejeff (kanan) berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Brisbane Roar FC dalam pertandingan persahabatan internasional di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (29/8/2026). Foto: ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT

jakarta.jpnn.com - Alex Thomas Jeremejeff mengungkap alasannya memilih bergabung dengan Persija Jakarta.

Pemain berposisi sebagai penyerang itu mengaku memilih Persija berkat Cyrus Margono.

Cyrus Margono adalah teman setim Alex Thomas Jeremejeff di Panathinaikos.

Baca Juga:

Jeremejeff mengatakan sudah cukup lama mengikuti kiprah Persija setelah Cyrus memperkuat tim kebanggan Jakmania ini pertengahan musim lalu.

"Saya sudah tahu tentang tim ini sebelumnya karena saya punya rekan setim di Yunani yang bermain di sini tahun lalu, Cyrus Margono,” kata Alex Thomas Jeremejeff, Sabtu (29/8).

Alex Thomas Jeremejeff mengaku mengikuti hampir semua hasil pertandingan Persija karena Cyrus ada di dalamnya. 

Baca Juga:

“Dia sangat mencintai tim ini dan kotanya," kata Jeremejeff.

Hal itu membuatnya tak berpikir dua kali ketika Persija merekrutnya.

Alex Thomas Jeremejeff mengungkap alasannya memilih bergabung dengan Persija Jakarta.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta cyrus margono Alex Thomas Jeremejeff pemain persija

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU