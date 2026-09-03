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JPNN.com Jakarta Olahraga Erick Thohir Apresiasi League Cup 2026, Kompetisi Sengit

Erick Thohir Apresiasi League Cup 2026, Kompetisi Sengit

Kamis, 03 September 2026 – 16:00 WIB
Erick Thohir Apresiasi League Cup 2026, Kompetisi Sengit - JPNN.com Jakarta
Ketum PSSI yang juga Menpora Erick Thohir memberikan keterangan di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur setelah menghadiri Festival Mbois 11, Minggu (23/8/2026). Foto: ANTARA/Ananto Pradana

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi penyelenggaraan League Cup 2026/2027.

Turnamen itu dijadwalkan mulai bergulir pada 3 November 2026.

Menurut Erick, League Cup tidak hanya menambah pertandingan sepak bola.

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“League Cup juga menjadi kesempatan untuk menguji kematangan dan kedalaman tim-tim Super League menghadapi semangat juang serta determinasi tim-tim Championship," ujar Erick, Sabtu (29/8).

Kehadiran League Cup menjadi momentum penting bagi sepak bola nasional setelah Piala Indonesia terakhir kali digelar pada musim 2018/2019. 

Kompetisi tersebut akan melibatkan klub-klub Super League dan Championship.

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Sebanyak 36 tim dibagi ke dalam sembilan grup yang masing-masing berisi empat tim.

Erick menilai format lintas kasta ini memberikan nilai strategis bagi perkembangan kompetisi nasional. 

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi penyelenggaraan League Cup 2026/2027.
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TAGS   erick thohir league cup pssi sepak bola

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