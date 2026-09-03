Erick Thohir Apresiasi League Cup 2026, Kompetisi Sengit

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi penyelenggaraan League Cup 2026/2027.

Turnamen itu dijadwalkan mulai bergulir pada 3 November 2026.

Menurut Erick, League Cup tidak hanya menambah pertandingan sepak bola.

Baca Juga: PSSI Minta Suporter yang Rivalitasnya Tinggi Silaturahmi

“League Cup juga menjadi kesempatan untuk menguji kematangan dan kedalaman tim-tim Super League menghadapi semangat juang serta determinasi tim-tim Championship," ujar Erick, Sabtu (29/8).

Kehadiran League Cup menjadi momentum penting bagi sepak bola nasional setelah Piala Indonesia terakhir kali digelar pada musim 2018/2019.

Kompetisi tersebut akan melibatkan klub-klub Super League dan Championship.

Sebanyak 36 tim dibagi ke dalam sembilan grup yang masing-masing berisi empat tim.

Erick menilai format lintas kasta ini memberikan nilai strategis bagi perkembangan kompetisi nasional.