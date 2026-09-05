Persija Jakarta Lawan Borneo FC, STY Tidak Punya Beban
jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong tidak gentar menjelang tim besutannya melawan Borneo FC pada pekan pertama BRI Super League 2026/2027.
Persija Jakarta akan menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda, Sabtu (5/9) pukul 19.00 WIB.
STY merasa sudah mengenal sepak bola Indonesia cukup lama.
Sebab, dia sudah pernah melatih tim Garuda selama lima tahun.
“Dibandingkan pelatih lain, sepertinya perasaan saya jauh lebih tenang,” kata STY dikutip laman resmi Persija.
STY merasa percaya diri bisa membawa Persija mendapatkan hasil bagus.
“Walau itu laga pertama dalam liga, saya sangat percaya kepada pemain saya,” kata STY.
STY juga mengaku tidak mempunyai beban berat saat melawan Borneo FC.
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong tidak gentar menjelang tim besutannya melawan Borneo FC pada pekan pertama BRI Super League 2026/2027.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News