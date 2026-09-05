JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Jakarta Lawan Borneo FC, STY Tidak Punya Beban

Persija Jakarta Lawan Borneo FC, STY Tidak Punya Beban

Sabtu, 05 September 2026 – 18:00 WIB
Persija Jakarta Lawan Borneo FC, STY Tidak Punya Beban - JPNN.com Jakarta
Shin Tae Yong (STY). Foto: Dok/JPNN.com

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong tidak gentar menjelang tim besutannya melawan Borneo FC pada pekan pertama BRI Super League 2026/2027.

Persija Jakarta akan menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda, Sabtu (5/9) pukul 19.00 WIB.

STY merasa sudah mengenal sepak bola Indonesia cukup lama.

Baca Juga:

Sebab, dia sudah pernah melatih tim Garuda selama lima tahun.

“Dibandingkan pelatih lain, sepertinya perasaan saya jauh lebih tenang,” kata STY dikutip laman resmi Persija.

STY merasa percaya diri bisa membawa Persija mendapatkan hasil bagus.

Baca Juga:

“Walau itu laga pertama dalam liga, saya sangat percaya kepada pemain saya,” kata STY.

STY juga mengaku tidak mempunyai beban berat saat melawan Borneo FC.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong tidak gentar menjelang tim besutannya melawan Borneo FC pada pekan pertama BRI Super League 2026/2027.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta borneo fc shin tae yong sty

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU