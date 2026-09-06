Milos Joksic Senang Garudayaksa FC Dianggap Underdog, Target Finis 6 Besar

jakarta.jpnn.com - Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic menyebut timnya bukan underdog pada Super League 2026/2027.

“Saya mendengar ada yang menyebut kami sebagai underdog. Saya suka itu. Namun, kami bukan underdog," kata Milos Joksic di Jakarta, Sabtu (5/9).

Milos Joksic tidak memungkiri Garudayaksa FC adalah tim debutan pada musim ini.

"Saya datang ke sini bukan untuk berjuang menghindari degradasi,” kata Milos.

Setelah meraih gelar juara Championship 2025/2026, Garudayaksa FC bersiap menjalani debut sebagai tim promosi dalam Super League 2026/2027.

Garudayaksa akan melawan Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (6/9).

Milos menargetkan Garudayaksa finis di posisi enam besar.

"Mungkin target itu cukup tinggi, tetapi itulah sesuatu yang harus kami coba capai musim ini,” katanya.