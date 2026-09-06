JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Milos Joksic Senang Garudayaksa FC Dianggap Underdog, Target Finis 6 Besar

Milos Joksic Senang Garudayaksa FC Dianggap Underdog, Target Finis 6 Besar

Minggu, 06 September 2026 – 12:00 WIB
Milos Joksic Senang Garudayaksa FC Dianggap Underdog, Target Finis 6 Besar - JPNN.com Jakarta
Pelatih anyar klub BRI Super League Garudayaksa FC Milos Joksic. Foto; instagram.com/garudayaksafc.official

jakarta.jpnn.com - Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic menyebut timnya bukan underdog pada Super League 2026/2027.

“Saya mendengar ada yang menyebut kami sebagai underdog. Saya suka itu. Namun, kami bukan underdog," kata Milos Joksic di Jakarta, Sabtu (5/9).

Milos Joksic tidak memungkiri Garudayaksa FC adalah tim debutan pada musim ini.

Baca Juga:

"Saya datang ke sini bukan untuk berjuang menghindari degradasi,” kata Milos.

Setelah meraih gelar juara Championship 2025/2026, Garudayaksa FC bersiap menjalani debut sebagai tim promosi dalam Super League 2026/2027.

Garudayaksa akan melawan Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (6/9).

Baca Juga:

Milos menargetkan Garudayaksa finis di posisi enam besar.

"Mungkin target itu cukup tinggi, tetapi itulah sesuatu yang harus kami coba capai musim ini,” katanya.

Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic menyebut timnya bukan underdog pada Super League 2026/2027.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   garudayaksa fc milos joksic super league pelatih

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU