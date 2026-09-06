Milos Joksic Senang Garudayaksa FC Dianggap Underdog, Target Finis 6 Besar
jakarta.jpnn.com - Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic menyebut timnya bukan underdog pada Super League 2026/2027.
“Saya mendengar ada yang menyebut kami sebagai underdog. Saya suka itu. Namun, kami bukan underdog," kata Milos Joksic di Jakarta, Sabtu (5/9).
Milos Joksic tidak memungkiri Garudayaksa FC adalah tim debutan pada musim ini.
"Saya datang ke sini bukan untuk berjuang menghindari degradasi,” kata Milos.
Setelah meraih gelar juara Championship 2025/2026, Garudayaksa FC bersiap menjalani debut sebagai tim promosi dalam Super League 2026/2027.
Garudayaksa akan melawan Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (6/9).
Milos menargetkan Garudayaksa finis di posisi enam besar.
"Mungkin target itu cukup tinggi, tetapi itulah sesuatu yang harus kami coba capai musim ini,” katanya.
Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic menyebut timnya bukan underdog pada Super League 2026/2027.
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