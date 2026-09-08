Garudayaksa FC Tidak Buru-Buru Tambah Pemain Asing

jakarta.jpnn.com - Manajemen Garudayaksa FC tidak mau terburu-buru menambah pemain asing pada Super League 2026/2027.

CEO Garudayaksa FC Muhamad Reza Anugrah mengatakan pihaknya punya banyak pilihan pemain asing untuk dikontrak.

“Namun, kami tidak mau membeli pemain seperti memilih kucing dalam karung," kata Muhamad Reza Anugrah, Jumat (4/9).

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Garudayaksa saat ini memiliki tujuh pemain asing untuk Super League 2026/2027.

Garudayaksa masih bisa menambah empat pemain lagi pada musim ini.

Sesuai dengan regulasi pemain asing di Super League, tim diperbolehkan memiliki maksimal 11 pemain asing.

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Reza menjelaskan keputusan manajemen untuk menambah pemain asing disesuaikan dengan pertimbangan pelatih.

"Jadi kalau bicara belum komplet, sebenarnya tidak apa-apa,” kata dia.