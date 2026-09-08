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JPNN.com Jakarta Olahraga Garudayaksa FC Tidak Buru-Buru Tambah Pemain Asing

Garudayaksa FC Tidak Buru-Buru Tambah Pemain Asing

Selasa, 08 September 2026 – 18:00 WIB
Garudayaksa FC Tidak Buru-Buru Tambah Pemain Asing - JPNN.com Jakarta
CEO Garudayaksa FC Muhamad Reza Anugrah memberikan keterangan kepada awak media dalam acara "Peluncuran Sponsorship Utama dan Jersey Baru oleh Zentara dan Garudayaksa" di Jakarta, Jumat (4/9/2026). Foto: ANTARA/Aloysius Lewokeda

jakarta.jpnn.com - Manajemen Garudayaksa FC tidak mau terburu-buru menambah pemain asing pada Super League 2026/2027.

CEO Garudayaksa FC Muhamad Reza Anugrah mengatakan pihaknya punya banyak pilihan pemain asing untuk dikontrak.

“Namun, kami tidak mau membeli pemain seperti memilih kucing dalam karung," kata Muhamad Reza Anugrah, Jumat (4/9).

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Garudayaksa saat ini memiliki tujuh pemain asing untuk Super League 2026/2027.

Garudayaksa masih bisa menambah empat pemain lagi pada musim ini.

Sesuai dengan regulasi pemain asing di Super League, tim diperbolehkan memiliki maksimal 11 pemain asing.

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Reza menjelaskan keputusan manajemen untuk menambah pemain asing disesuaikan dengan pertimbangan pelatih. 

"Jadi kalau bicara belum komplet, sebenarnya tidak apa-apa,” kata dia.

Manajemen Garudayaksa FC tidak mau terburu-buru menambah pemain asing pada Super League 2026/2027.
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TAGS   garudayaksa fc pemain asing super league ceo

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