Ketua Umum PSSI Erick Thohir Apresiasi Dukungan FIFA

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan dukungan dari program FIFA Forward bisa memperkuat fondasi sepak bola Indonesia.

"Bagi PSSI, kemitraan dengan FIFA adalah tentang membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan bagi masa depan sepak bola Indonesia," ujar Erick, Jumat (4/9).

Erick Thohir pun mengapresiasi FIFA yang sudah memberikan dukungan.

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"Kami berterima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan kehadiran FIFA yang terus mendampingi perkembangan sepak bola Indonesia," sambung Erick.

Program FIFA Forward meliputi pembangunan Pusat Latihan Nasional, lapangan FIFA Arena, Football for Schools, dan inisiatif sepak bola putri, fondasi pembinaan diperluas.

Sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 FIFA 2023, turnamen FIFA pertama di Indonesia, kemitraan ini berkembang dan kerja sama mencakup infrastruktur, talenta, tata kelola, pendidikan pelatih, sepak bola putri, serta akses bermain bagi anak-anak dan komunitas.

Tidak heran dalam kurun waktu tiga tahun, tercatat banyak pencapaian, mulai dari Pusat Latihan Nasional pertama PSSI di Ibu Kota Nusantara.

Fasilitas seluas 34,52 hektare itu mendapat dukungan USD5,4 juta (sekira Rp95 miliar) dari FIFA Forward Special Project, selain investasi Pemerintah Indonesia.