Suporter Klub Super League Deklarasi Damai

jakarta.jpnn.com - Perdamaian terus digaungkan para suporter pada Super League 2026/2027.

Perwakilan suporter dari 18 tim yang berlaga pada ajang Super League 2026/2027 mendeklarasikan diri untuk ikut menjaga keamanan dan sportivitas selama berlangsungnya kompetisi.

"Dengan ini menyatakan komitmen penuh demi menjaga kelancaran, keamanan, dan sportivitas dalam setiap pertandingan," demikian bunyi deklarasi yang disampaikan bersama-sama sebelum pertandingan pembuka di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (4/9).

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Para perwakilan suporter juga mendeklarasikan fakta integritas yaitu menjaga suasana kondusif, setop anarkisme dan kekerasan, tidak ada rasisme dan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).

Selain itu, menjaga ketertiban dan taat aturan, berkomitmen positif saat suporter tandang dan bersikap ksatria dan sportif.

Adapun laga perdana sekaligus pembuka Super League 2026/2027 diadakan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali.

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Laga pembuka Super League 2026/2027 mempertemukan tuan rumah Bali United menjamu PSS Sleman yang kembali promosi ke kasta teratas.

Pertandingan perdana itu juga menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya suporter tamu kembali mendapat akses setelah empat tahun dilarang hadir.