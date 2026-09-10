Adaptasi Kerim Memija di Persija Jakarta Berjalan Baik

jakarta.jpnn.com - Pemain Persija Jakarta Kerim Memija mengatakan adaptasinya dengan teman-temannya berjalan baik.

Meskipun demikian, Kerim Memija mengaku sempat merasakan kesulitan.

"Pada awalnya cukup sulit karena cuaca,” kata Kerim Memija, Rabu (9/9).

Kerim Memija menjelaskan perubahan cuaca merupakan hal yang sangat besar bagi dirinya.

“Namun, sekitar sebulan terakhir, saya merasa jauh lebih baik,” kata Kerim Memija.

Kerim Memija menilai adaptasinya bisa dilihat dalam pertandingan.

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“saya pikir Anda bisa melihatnya di lapangan,” ucap Memija.

Memija mencetak assist dalam laga pembuka BRI Super League 2026/27.