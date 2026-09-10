JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Adaptasi Kerim Memija di Persija Jakarta Berjalan Baik

Adaptasi Kerim Memija di Persija Jakarta Berjalan Baik

Kamis, 10 September 2026 – 18:00 WIB
Adaptasi Kerim Memija di Persija Jakarta Berjalan Baik - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Borneo FC Juan Felipe (kedua kiri) berusaha mengejar bola dibayangi pesepak bola Persija Jakarta Kerim Memija (kiri) saat BRI Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (5/9/2026). Foto: ANTARA FOTO/Angga Palguna/agr

jakarta.jpnn.com - Pemain Persija Jakarta Kerim Memija mengatakan adaptasinya dengan teman-temannya berjalan baik.

Meskipun demikian, Kerim Memija mengaku sempat merasakan kesulitan.

"Pada awalnya cukup sulit karena cuaca,” kata Kerim Memija, Rabu (9/9).

Baca Juga:

Kerim Memija menjelaskan perubahan cuaca merupakan hal yang sangat besar bagi dirinya.

“Namun, sekitar sebulan terakhir, saya merasa jauh lebih baik,” kata Kerim Memija.

Kerim Memija menilai adaptasinya bisa dilihat dalam pertandingan.

Baca Juga:

“saya pikir Anda bisa melihatnya di lapangan,” ucap Memija.

Memija mencetak assist dalam laga pembuka BRI Super League 2026/27.

Pemain Persija Jakarta Kerim Memija mengatakan adaptasinya dengan teman-temannya berjalan baik.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta kerim memija pemain persija borneo fc

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU