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JPNN.com Jakarta Olahraga Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di FIFA Asean Cup 2026

Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di FIFA Asean Cup 2026

Jumat, 11 September 2026 – 21:00 WIB
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di FIFA Asean Cup 2026 - JPNN.com Jakarta
Arsip - Pesepak bola Timnas Indonesia berfoto bersama sebelum melawan Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/mrh/wsj.

jakarta.jpnn.com - Timnas Indonesia akan bertanding pada FIFA Asean Cup 2026 mulai akhir September hingga awal Oktober 2026.

Indonesia tergabung bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh di Grup A. 

Timnas Indonesia Indonesia menjadi tuan rumah Divisi 1.

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Semua pertandingan Grup A dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Sementara itu, Grup B dihuni Timnas Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

Semua pertandingan Grup B digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

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Indonesia akan mengawali turnamen saat menjamu Singapura pada Jumat (25/9).

Setelah laga itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada Senin 28 September.

Timnas Indonesia akan bertanding pada FIFA Asean Cup 2026 mulai akhir September hingga awal Oktober 2026.
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TAGS   timnas indonesia fifa asean cup thailand vietnam

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