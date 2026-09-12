Shin Tae Yong Ingin Akhiri Rekor Buruk Persija Jakarta Lawan Persib Bandung

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong (STY) ingin mengakhiri catatan buruk tim besutannya saat melawan Persib Bandung.

Persija akan menjamu Persib pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion GBK, Jakarta, Sabtu (12/9).

"Mendengar (Persija tidak pernah menang lawan Persib sejak 2023) ini saya menjadi lebih teguh dan mempersiapkan tim lebih baik, lebih kuat," kata STY.

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STY mengatakan Persija menunjukkan perkembangan positif setelah menang 1-0 atas Borneo FC Samarinda pada laga perdana.

Kemenangan itu mengakhiri catatan Persija yang tidak pernah meraih tiga poin di kandang Borneo selama sejak 2016.

Menurut STY, hasil itu menjadi modal penting bagi timnya untuk menghadapi Persib.

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Persija akan berupaya mengakhiri rekor tanpa kemenangan dalam pertemuan kedua tim sejak 2023.

"Saya berkomitmen agar bisa memenangi pertandingan besok," kata Shin.