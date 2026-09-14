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Denis Kolinger Sebut Persija Jakarta Pantas Kalahkan Persib Bandung

Senin, 14 September 2026 – 21:00 WIB
Denis Kolinger Sebut Persija Jakarta Pantas Kalahkan Persib Bandung - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Persija Jakarta Denis Kolinger (kanan) bersama rekannya Pratama Arhan (kedua kiri) berselebrasi seusai melawan Persib Bandung pada pertandingan Liga 1 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9/2026). Persija Jakarta menang atas Persib Bandung dengan skor 2-1. Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1 pada lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion GBK, Jakarta, Sabtu (12/9).

Alexander Jeremejeff membuka keunggulan Persija pada menit ke-41.

Persib Bandung menyamakan kedudukan melalui Balsa Sekulic pada menit ke-81.

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Ivan Mamut mencetak gol kemenangan Persija pada tambahan waktu.

Bek tengah Persija Jakarta Denis Kolinger menyebut timnya pantas mendapatkan kemenangan atas Persib Bandung.

"Menurut saya, kami layak mendapatkan tiga poin hari ini," kata Kolinger.

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Kolinger pun mengapresiasi perjuangan teman-temannya.

“Saya sangat bangga dengan staf dan rekan-rekan setim saya,” ujar Kolinger.

Persija Jakarta mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1 pada lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion GBK, Jakarta, Sabtu (12/9).
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TAGS   Persija Jakarta persib bandung denis kolinger super league

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