Timnas Indonesia Jalani Uji Coba di Timur Tengah November 2026

jakarta.jpnn.com - Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan uji coba di Timur Tengah pada FIFA Match Day pada November 2026.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick dalam acara pengumuman pemegang hak siar FIFA ASEAN Cup 2026 di SCTV Tower, Jakarta, Senin (14/9).

"Yang pasti kita akan main di Middle East (Timur Tengah)," kata Erick.

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FIFA mencatat jendela internasional pada bulan tersebut akan digelar pada 9-17 November.

Laga-laga di periode ini akan menjadi persiapan terakhir tim-tim Asia sebelum Piala Asia 2027 di Arab Saudi yang digelar dua bulan setelahnya.

Sebelumnya, berdasarkan unggahan dari federasi sepak bola Yordania (JFA), salah satu laga away Timnas Indonesia pada November adalah melawan tim nasional negara tersebut.

Yordania yang menjadi peserta Piala Dunia 2026 itu dijadwalkan menjamu Indonesia di Stadion Internasional Amman pada 13 November.

Untuk laga lainnya, negara dari Timur Tengah akan kembali menjadi lawan tim Garuda menjelang Piala Asia 2027.