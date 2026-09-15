Persija Jakarta Tidak Bisa Jamu Java United di Stadion GBK

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta tidak bisa menjamu Java United di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Pertandingan Persija Jakarta melawan Java United merupakan laga pekan ketiga Super League 2026/2027.

Persija Jakarta akan menghadapi Java United pada Sabtu (19/9) pukul 19:00 WIB.

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Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Stadion GBK harus steril setelah laga Persija melawan Persib Bandung pada Sabtu (12/9). Keputusan ini diambil agar rumput SUGBK dalam kondisi 100 persen untuk FIFA ASEAN Cup 2026.

"Alhamdulillah GBK waktu kami kunjungi siap. Nanti setelah pertandingan Persija-Persib tidak boleh dipakai lagi untuk 10 hari kalau tidak salah, supaya rumputnya bisa recover," kata Erick, Senin (14/9).

Jadwal resmi I.League menyebutkan bahwa laga pekan ketiga untuk Persija dimainkan di SUGBK. Namun, hingga saat ini pihak Macan Kemayoran belum mengumumkan arena kandang yang akan digunakan saat menghadapi Java United.

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Sebelumnya Persija kerap "terusir" dari Jakarta untuk memainkan laga kandangnya.

Di antaranya menggunakan Stadion Patriot di Bekasi, Stadion Manahan di Solo, Stadion Kapten I Wayan Dipta di Bali, hingga Stadion Segiri di Samarinda.