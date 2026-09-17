Persija Jakarta vs Java United: Shin Tae Yong Percaya Diri

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong (STY) percaya diri timnya bisa mengalahkan Java United.

Persija akan menghadapi Java United pada lanjutan Super League 2026, Sabtu (19/9).

Persija menatap laga tersebut dengan modal dua kemenangan dari dua laga penting, yaitu saat menghadapi Borneo FC dan Persib Bandung.

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Dua kemenangan itu membuat Macan Kemayoran menjadi salah satu dari tiga tim yang meraih hasil sempurna dari dua laga.

Namun, STY meminta para pemainnya tidak meremehkan Java United.

"Java United tim yang mobilitasnya sangat baik, banyak lari,” kata STY, Rabu (16/9).

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STY berharap para pemain Persija Jakarta tetap berkonsentrasi penuh.

“Secara keseluruhan tim sangat baik, tetapi yang penting kami tidak lengah,” kata STY.