Persija Jakarta vs Java United: Jaga Tren Positif

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta berambisi mengalahkan Java United pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) pukul 19.00 WIB.

Kemenangan akan membuat Persija Jakarta meneruskan tren positifnya.

Sebelumnya, Persija sudah berhasil menumbangkan Borneo FC dan Persib Bandung.

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Pelatih Persija Shin Tae Yong memastikan perpindahan kandang dari Jakarta ke Bali tidak mengganggu persiapan tim.

Program latihan Rizky Ridho dan kawan-kawan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Meski tidak berlaga di hadapan Jakmania, Persija tetap fokus menatap pertandingan dengan kepercayaan diri dan target kemenangan.

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Situasi tersebut tidak mengurangi kesiapan Macan Kemayoran untuk melanjutkan perjuangan pada pekan ketiga Super League 2026/2027.

“Persiapan dilakukan secara normal sesuai dengan rencana dan jadwal yang biasa dijalankan oleh tim,” kata Shin Tae Yong, Kamis (17/9).