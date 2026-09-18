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Persija Jakarta vs Java United: Jaga Tren Positif

Jumat, 18 September 2026 – 21:00 WIB
Persija Jakarta vs Java United: Jaga Tren Positif - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Persija Jakarta Denis Kolinger merayakan gol rekannya Ivan Mamut saat bertanding melawan Persib Bandung pada pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/9/2026). Foto: Fauzan/Antara

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta berambisi mengalahkan Java United pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) pukul 19.00 WIB.

Kemenangan akan membuat Persija Jakarta meneruskan tren positifnya.

Sebelumnya, Persija sudah berhasil menumbangkan Borneo FC dan Persib Bandung.

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Pelatih Persija Shin Tae Yong memastikan perpindahan kandang dari Jakarta ke Bali tidak mengganggu persiapan tim. 

Program latihan Rizky Ridho dan kawan-kawan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Meski tidak berlaga di hadapan Jakmania, Persija tetap fokus menatap pertandingan dengan kepercayaan diri dan target kemenangan. 

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Situasi tersebut tidak mengurangi kesiapan Macan Kemayoran untuk melanjutkan perjuangan pada pekan ketiga Super League 2026/2027.

“Persiapan dilakukan secara normal sesuai dengan rencana dan jadwal yang biasa dijalankan oleh tim,” kata Shin Tae Yong, Kamis (17/9).

Persija Jakarta berambisi mengalahkan Java United pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) pukul 19.00
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TAGS   Persija Jakarta java united super league shin tae yong

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