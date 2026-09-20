JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Timnas U-20 Indonesia Segera TC di China

Timnas U-20 Indonesia Segera TC di China

Minggu, 20 September 2026 – 12:00 WIB
Timnas U-20 Indonesia Segera TC di China - JPNN.com Jakarta
Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto (tengah) memberikan arahan kepada pemainnya saat pemusatan latihan di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/3/2025). Foto: Rizal Hanafi/Antara

jakarta.jpnn.com - Timnas U-20 Indonesia terus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia U-20 2027.

Salah satunya ialah dengan melakukan pemusatan latihan di luar negeri.

Timnas U-20 Indonesia akan menggelar training camp (TC) di China.

Baca Juga:

Lokasinya sama dengan tempat yang digunakan sebagai persiapan pada Maret 2026. 

Asisten pelatih Timnas U-20 Indonesia Gendut Doni Christiawan mengungkapkan timnya dijadwalkan berangkat pada akhir September 2026.

Menurut rencana, Timnas U-20 Indonesia menjalani TC selama sepekan di China.

Baca Juga:

Terkait alasan pemilihan China sebagai lokasi TC, Gendut Doni mengatakan keputusan tersebut juga berkaitan dengan lokasi pertandingan Piala Asia U-20 2027 yang berlangsung di negara tersebut.

Dia menyebut TC di China juga akan diisi dengan pertandingan uji coba melawan tim berjuluk Tim Naga itu. 

Timnas U-20 Indonesia terus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia U-20 2027.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas u-20 Indonesia pelatih timnas china piala asia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU