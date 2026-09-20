Timnas U-20 Indonesia Segera TC di China

jakarta.jpnn.com - Timnas U-20 Indonesia terus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia U-20 2027.

Salah satunya ialah dengan melakukan pemusatan latihan di luar negeri.

Timnas U-20 Indonesia akan menggelar training camp (TC) di China.

Baca Juga: Timnas Indonesia Jalani Uji Coba di Timur Tengah November 2026

Lokasinya sama dengan tempat yang digunakan sebagai persiapan pada Maret 2026.

Asisten pelatih Timnas U-20 Indonesia Gendut Doni Christiawan mengungkapkan timnya dijadwalkan berangkat pada akhir September 2026.

Menurut rencana, Timnas U-20 Indonesia menjalani TC selama sepekan di China.

Baca Juga: Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di FIFA Asean Cup 2026

Terkait alasan pemilihan China sebagai lokasi TC, Gendut Doni mengatakan keputusan tersebut juga berkaitan dengan lokasi pertandingan Piala Asia U-20 2027 yang berlangsung di negara tersebut.

Dia menyebut TC di China juga akan diisi dengan pertandingan uji coba melawan tim berjuluk Tim Naga itu.