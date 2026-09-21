Timnas Indonesia Uji Coba di Timur Tengah, Erick Thohir Berharap Situasi Bagus

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia akan menjalani uji coba di Timur Tengah pada November 2026.

Pertandingan uji coba itu merupakan bagian dari FIFA Match Day.

"Yang pasti kita akan main di Middle East (Timur Tengah)," kata Erick beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Timnas Indonesia Jalani Uji Coba di Timur Tengah November 2026

FIFA mencatat jendela internasional pada November 2026 akan digelar pada 9-17 November.

Pertandingan di periode ini akan menjadi persiapan terakhir tim-tim Asia sebelum Piala Asia 2027 di Arab Saudi.

Menurut rencana, Piala Asia 2027 akan digelar dua bulan setelahnya.

Baca Juga: Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di FIFA Asean Cup 2026

Salah satu laga away timnas Indonesia pada November adalah melawan Yordania.

Yordania dijadwalkan menjamu Indonesia di Stadion Internasional Amman pada 13 November.