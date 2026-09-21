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JPNN.com Jakarta Olahraga Timnas Indonesia Uji Coba di Timur Tengah, Erick Thohir Berharap Situasi Bagus

Timnas Indonesia Uji Coba di Timur Tengah, Erick Thohir Berharap Situasi Bagus

Senin, 21 September 2026 – 21:00 WIB
Timnas Indonesia Uji Coba di Timur Tengah, Erick Thohir Berharap Situasi Bagus - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ditemui awak media dalam acara pengumuman pemegang hak siar FIFA ASEAN Cup 2026 di SCTV Tower, Jakarta, Senin (14/9/2026). Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar/am.

jakarta.jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia akan menjalani uji coba di Timur Tengah pada November 2026.

Pertandingan uji coba itu merupakan bagian dari FIFA Match Day.

"Yang pasti kita akan main di Middle East (Timur Tengah)," kata Erick beberapa waktu lalu.

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FIFA mencatat jendela internasional pada November 2026 akan digelar pada 9-17 November.

Pertandingan di periode ini akan menjadi persiapan terakhir tim-tim Asia sebelum Piala Asia 2027 di Arab Saudi.

Menurut rencana, Piala Asia 2027 akan digelar dua bulan setelahnya.

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Salah satu laga away timnas Indonesia pada November adalah melawan Yordania.

Yordania dijadwalkan menjamu Indonesia di Stadion Internasional Amman pada 13 November.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia akan menjalani uji coba di Timur Tengah pada November 2026.
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TAGS   timnas indonesia erick thohir pssi fifa

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