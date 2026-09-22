Timnas Indonesia Ditarget Juara FIFA ASEAN Cup 2026, John Herdman: Tipikal Erick Thohir

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman buka suara setelah tim besutannya ditarget menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.

"Ya, itu tipikal Pak Erick (Ketua Umum PSSI Erick Thohir, red),” kata Herdman sebagaimana dilansir Antara, Selasa (22/9).

John Herdman menjelaskan dirinya dikontrak karena diharapkan membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia.

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“Pak Erick membawa saya ke sini karena dia menjual mimpi kepada saya untuk lolos ke Piala Dunia 2030,” ujar Herdman.

Menurut John Herdman, Erick Thohir memiliki ambisi besar untuk finis di delapan besar AFC pada 2027.

“Dia memiliki ambisi memenangi sebuah trofi, menjadi yang pertama," kata Herdman.

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FIFA ASEAN Cup 2026 akan diselenggarakan pada 24 September sampai 5 Oktober.

Indonesia menjadi tuan rumah untuk Divisi 1 yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Stadion Si Jalak Harupat.