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JPNN.com Jakarta Olahraga Timnas Indonesia Ditarget Juara FIFA ASEAN Cup 2026, John Herdman: Tipikal Erick Thohir

Timnas Indonesia Ditarget Juara FIFA ASEAN Cup 2026, John Herdman: Tipikal Erick Thohir

Selasa, 22 September 2026 – 21:00 WIB
Timnas Indonesia Ditarget Juara FIFA ASEAN Cup 2026, John Herdman: Tipikal Erick Thohir - JPNN.com Jakarta
Pelatih kepala timnas Indonesia John Herdman dalam acara pengumuman pemegang hak siar FIFA ASEAN Cup 2026 di SCTV Tower, Jakarta, Senin (14/9/2026). Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman buka suara setelah tim besutannya ditarget menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.

"Ya, itu tipikal Pak Erick (Ketua Umum PSSI Erick Thohir, red),” kata Herdman sebagaimana dilansir Antara, Selasa (22/9).

John Herdman menjelaskan dirinya dikontrak karena diharapkan membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia.

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“Pak Erick membawa saya ke sini karena dia menjual mimpi kepada saya untuk lolos ke Piala Dunia 2030,” ujar Herdman.

Menurut John Herdman, Erick Thohir memiliki ambisi besar untuk finis di delapan besar AFC pada 2027.

“Dia memiliki ambisi memenangi sebuah trofi, menjadi yang pertama," kata Herdman.

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FIFA ASEAN Cup 2026 akan diselenggarakan pada 24 September sampai 5 Oktober.

Indonesia menjadi tuan rumah untuk Divisi 1 yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Stadion Si Jalak Harupat.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman buka suara setelah tim besutannya ditarget menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.
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TAGS   timnas indonesia fifa asean cup pssi john herdman erick thohir

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