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Arlyansyah Abdulmanan Makin Termotivasi Cetak Gol untuk Persija Jakarta

Kamis, 24 September 2026 – 21:00 WIB
Arlyansyah Abdulmanan Makin Termotivasi Cetak Gol untuk Persija Jakarta - JPNN.com Jakarta
Pemain Persija Jakarta Arlyansyah Abdulmanan melakukan selebrasi saat ia menjadi pencetak gol tunggal kemenangan timnya atas Java United dengan skor 1-0 pada pekan ketiga BRI Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (19/9/2026). Foto: Persija

jakarta.jpnn.com - Pemain Persija Jakarta Arlyansyah Abdulmanan makin bersemangat mencetak gol pada pertandingan selanjutnya.

Arlyansyah menjadi pahlawan Persija Jakarta dalam laga melawan Java United pada pekan ketiga Liga Italia 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (19/9).

Arlyansyah Abdulmanan mencetak gol semata wayang pada menit ke-13.

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“Ke depannya saya akan berusaha untuk mencetak gol lagi,” tuturnya.

Dia pun sangat bahagia karena bisa mendonasikan gol untuk Persija Jakarta.

“Untuk gol ini, perasaan saya senang bisa mencetak gol,” katanya.

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Arlyansyah Abdulmanan menjelaskan gol itu bukan karena dirinya semata.

“Itu semua hasil kerja keras dari tim,” ucap Arlyansyah Abdulmanan.

Pemain Persija Jakarta Arlyansyah Abdulmanan makin bersemangat mencetak gol pada pertandingan selanjutnya.
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TAGS   Persija Jakarta arlyansyah abdulmanan java united super league

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