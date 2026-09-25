Legenda Timnas Singapura Akui Skuad Indonesia Makin Maju
jakarta.jpnn.com - Legenda Timnas Singapura Baihakki Khaizan mengatakan Timnas Indonesia mengalami kemajuan dalam beberapa waktu terakhir.
"Saya respek pada pihak yang mengatur pemain-pemain baru Indonesia karena mereka menggunakan sebanyak mungkin kemampuan mereka untuk memperkuat tim," kata Baihakki Khaizan, Minggu (20/9).
Dia mengatakan kemajuan Timnas Indonesia ditandai ketika hampir masuk ke Piala Dunia.
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Baihakki me mengaku bangga dengan pencapaian skuad Garuda itu.
"Saya bangga banget melihat (Indonesia) sebagai satu-satunya negara ASEAN yang melangkah begitu dekat ke panggung Piala Dunia," katanya.
Dia mengatakan bahwa Timnas Indonesia kini memiliki banyak pemain berkualitas.
Hal itu membuat persaingan di ajang FIFA ASEAN Cup pada 25 September hingga 1 Oktober mendatang makin seru.
Dia menjelaskan Timnas Singapura pasti akan bersiap-siap untuk menghadapi tantangan dalam turnamen yang merupakan agenda resmi FIFA itu.
Legenda Timnas Singapura Baihakki Khaizan mengatakan Timnas Indonesia mengalami kemajuan dalam beberapa waktu terakhir.
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