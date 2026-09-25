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JPNN.com Jakarta Olahraga Legenda Timnas Singapura Akui Skuad Indonesia Makin Maju

Legenda Timnas Singapura Akui Skuad Indonesia Makin Maju

Jumat, 25 September 2026 – 21:00 WIB
Legenda Timnas Singapura Akui Skuad Indonesia Makin Maju - JPNN.com Jakarta
Empat legenda dari Timnas Singapura Baihakki Khaizan (kedua kanan), Timnas Malaysia Safiq Rahim (kedua kiri), Timnas Indonesia Ponario Astaman (pertama kanan) dan Kurniawan Dwi Yulianto (petama kiri) memperkenal trofi FIFA ASEAN Cup 2026 dalam acara Trophy Tour FIFA ASEAN Cup 2026 di Jakarta, Minggu (20/9/2026). Foto: ANTARA/Aloysius Lewokeda

jakarta.jpnn.com - Legenda Timnas Singapura Baihakki Khaizan mengatakan Timnas Indonesia mengalami kemajuan dalam beberapa waktu terakhir.

"Saya respek pada pihak yang mengatur pemain-pemain baru Indonesia karena mereka menggunakan sebanyak mungkin kemampuan mereka untuk memperkuat tim," kata Baihakki Khaizan, Minggu (20/9).

Dia mengatakan kemajuan Timnas Indonesia ditandai ketika hampir masuk ke Piala Dunia.

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Baihakki me mengaku bangga dengan pencapaian skuad Garuda itu.

"Saya bangga banget melihat (Indonesia) sebagai satu-satunya negara ASEAN yang melangkah begitu dekat ke panggung Piala Dunia," katanya.

Dia mengatakan bahwa Timnas Indonesia kini memiliki banyak pemain berkualitas.

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Hal itu membuat persaingan di ajang FIFA ASEAN Cup pada 25 September hingga 1 Oktober mendatang makin seru. 

Dia menjelaskan Timnas Singapura pasti akan bersiap-siap untuk menghadapi tantangan dalam turnamen yang merupakan agenda resmi FIFA itu.

Legenda Timnas Singapura Baihakki Khaizan mengatakan Timnas Indonesia mengalami kemajuan dalam beberapa waktu terakhir.
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TAGS   timnas indonesia timnas singapura fifa asean cup malaysia

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