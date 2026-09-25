Legenda Timnas Singapura Akui Skuad Indonesia Makin Maju

jakarta.jpnn.com - Legenda Timnas Singapura Baihakki Khaizan mengatakan Timnas Indonesia mengalami kemajuan dalam beberapa waktu terakhir.

"Saya respek pada pihak yang mengatur pemain-pemain baru Indonesia karena mereka menggunakan sebanyak mungkin kemampuan mereka untuk memperkuat tim," kata Baihakki Khaizan, Minggu (20/9).

Dia mengatakan kemajuan Timnas Indonesia ditandai ketika hampir masuk ke Piala Dunia.

Baihakki me mengaku bangga dengan pencapaian skuad Garuda itu.

"Saya bangga banget melihat (Indonesia) sebagai satu-satunya negara ASEAN yang melangkah begitu dekat ke panggung Piala Dunia," katanya.

Dia mengatakan bahwa Timnas Indonesia kini memiliki banyak pemain berkualitas.

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Hal itu membuat persaingan di ajang FIFA ASEAN Cup pada 25 September hingga 1 Oktober mendatang makin seru.

Dia menjelaskan Timnas Singapura pasti akan bersiap-siap untuk menghadapi tantangan dalam turnamen yang merupakan agenda resmi FIFA itu.