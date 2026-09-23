Kurniawan dan Ponaryo Berharap Timnas Indonesia Juara FIFA Asean Cup 2026

jakarta.jpnn.com - Kurniawan Dwi Yulianto dan Ponaryo Astaman berharap Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

"Saya berharap di sisa umur saya ini bisa menonton adik-adik (para pemain Timnas Indonesia) kita bisa sangat trofi juara di FIFA ASEAN Cup," kata Kurniawan, Minggu (20/9).

Legenda Timnas Indonesia itu menilai persaingan sepak bola antarnegara di kawasan Asia Tenggara selalu menampilkan atmosfer yang seru sejak dirinya masih bermain.

Yulianto mengatakan selama membela Timnas Indonesia pada periode 1995-2005 dirinya belum pernah merasakan jadi juara.

Oleh sebab itu, dia menaruh harapan besar bagi skuad timnas saat ini di bawah asuhan John Herdman mampu membawa timnas meraih gelar juara di FIFA ASEAN Cup.

Sementara itu, Ponaryo Astaman menilai skuad Timnas Indonesia saat ini diisi para pemain yang memiliki pengalaman dan kualitas dengan banyak di antaranya yang bermain di Eropa.

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Mantan pemain Timnas Indonesia periode 2003-2013 itu mengatakan bahwa untuk bisa bergabung dalam timnas bukan hal yang mudah.

Para pemain harus benar-benar menampilkan yang terbaik dan bisa bersaing untuk mendapatkan tempat.