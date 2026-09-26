Marselino Ferdinan: Persija Jakarta Tim Terbaik untuk Saya

jakarta.jpnn.com - Marselino Ferdinan resmi bergabung dengan Persija Jakarta pada bursa transfer Super League 2026/2027.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu diharapkan membuat serangan Persija makin garang.

“Yang pasti sekarang saya melihat tim yang benar-benar serius dan bisa memaksimalkan potensi saya,” kata Marselino Ferdinan, Rabu (23/9).

Marselino Ferdinan berharap bisa segera berada dalam kondisi terbaiknya.

“Saat kondisi seperti ini fokus saya mengembalikan performa dan fitness saya,” ujar Marselino Ferdinan.

Marselino Ferdinan merasa membuat keputusan yang tepat ketika memilih Persija.

“Persija tim yang terbaik untuk saya ke depannya,” kata Marselino.

Marselino Ferdinan juga berjanji membantu performa Persija Jakarta.