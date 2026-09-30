Manajer Persija Jakarta Minta Skuad Tidak Euforia Berlebihan

jakarta.jpnn.com - Manajer Persija Jakarta Ardhi Tjahjoko meminta para pemainnya tidak larut dalam euphoria berlebihan.

Persija Jakarta berhasil menyapu bersih tiga kemenangan di tiga pekan awal.

"Tiga kemenangan ini tidak boleh membuat para pemain bereuforia berlebihan,” kata Ardhi dikutip dari laman resmi I.League.

Menurut Ardhi, Persija Jakarta masih mempunyai beberapa kelemahan.

“Masih ada kelemahan-kelemahan yang harus terus diperbaiki, baik itu individu maupun dalam organisasi permainan," ungkap Ardhi.

Ardhi meminta para pemain Persija Jakarta mempertahankan rasa lapar.

Tujuannya ialah untuk terus meraih kemenangan pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Menurutnya, tiga kemenangan yang berhasil dikumpulkan dalam tiga pekan pertama harus menjadi pijakan untuk menghadapi pertandingan di sisa kompetisi BRI Super League musim ini.