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Manajer Persija Jakarta Minta Skuad Tidak Euforia Berlebihan

Rabu, 30 September 2026 – 21:00 WIB
Manajer Persija Jakarta Minta Skuad Tidak Euforia Berlebihan - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Persija Jakarta Arlyansyah Abdulmanan (kedua kiri) berselebrasi bersama rekan setimnya Muhammad Rayhan Hannan (kanan), Kyohei Yoshino (kiri) dan Fabio Da Silva Calonego (kedua kanan) usai mencetak gol ke gawang Java United saat pertandingan Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (19/9/2026). Persija Jakarta mengalahkan Java United dengan skor 1-0. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/YU

jakarta.jpnn.com - Manajer Persija Jakarta Ardhi Tjahjoko meminta para pemainnya tidak larut dalam euphoria berlebihan.

Persija Jakarta berhasil menyapu bersih tiga kemenangan di tiga pekan awal.

"Tiga kemenangan ini tidak boleh membuat para pemain bereuforia berlebihan,” kata Ardhi dikutip dari laman resmi I.League.

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Menurut Ardhi, Persija Jakarta masih mempunyai beberapa kelemahan.

“Masih ada kelemahan-kelemahan yang harus terus diperbaiki, baik itu individu maupun dalam organisasi permainan," ungkap Ardhi.

Ardhi meminta para pemain Persija Jakarta mempertahankan rasa lapar.

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Tujuannya ialah untuk terus meraih kemenangan pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Menurutnya, tiga kemenangan yang berhasil dikumpulkan dalam tiga pekan pertama harus menjadi pijakan untuk menghadapi pertandingan di sisa kompetisi BRI Super League musim ini.

Manajer Persija Jakarta Ardhi Tjahjoko meminta para pemainnya tidak larut dalam euphoria berlebihan.
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TAGS   Persija Jakarta manajer persija persib super league

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