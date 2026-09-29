JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Pelatih Dewa United Minta Pemain Tidak Pikirkan Gelar Juara

Pelatih Dewa United Minta Pemain Tidak Pikirkan Gelar Juara

Selasa, 29 September 2026 – 21:00 WIB
Pelatih Dewa United Minta Pemain Tidak Pikirkan Gelar Juara - JPNN.com Jakarta
Pelatih Dewa United Banten FC Osmar Loss. Foto: ANTARA/HO-Dewa United

jakarta.jpnn.com - Pelatih Dewa United Osmar Loss meminta para pemainnya tidak memikirkan gelar juara Super League 2026/2027.

Dewa United saat ini menempati peringkat pertama klasemen sementara Super League.

Dewa United berhasil mendapatkan sepuluh poin dari empat pertandingan.

Baca Juga:

"Kami tahu ini adalah perjalanan yang panjang hingga pekan ke-34," kata Osmar seperti dikutip laman I.League.

Osmar mengatakan Dewa United menjalani awal musim yang menjanjikan memenangi tiga laga dan sekali imbang.

Osmar menegaskan hal itu tidak menjadi jaminan mereka akan terus berada di posisi tersebut sampai akhir musim. 

Baca Juga:

Oleh karena itu, Dewa United harus menjaga fokus dari pertandingan ke pertandingan.

"Tujuan kami adalah menjaga performa dan meraih poin di pertandingan berikutnya," kata Osmar.

Pelatih Dewa United Osmar Loss meminta para pemainnya tidak memikirkan gelar juara Super League 2026/2027.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   dewa united super league pelatih osmar loss

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU