Pelatih Dewa United Minta Pemain Tidak Pikirkan Gelar Juara

jakarta.jpnn.com - Pelatih Dewa United Osmar Loss meminta para pemainnya tidak memikirkan gelar juara Super League 2026/2027.

Dewa United saat ini menempati peringkat pertama klasemen sementara Super League.

Dewa United berhasil mendapatkan sepuluh poin dari empat pertandingan.

"Kami tahu ini adalah perjalanan yang panjang hingga pekan ke-34," kata Osmar seperti dikutip laman I.League.

Osmar mengatakan Dewa United menjalani awal musim yang menjanjikan memenangi tiga laga dan sekali imbang.

Osmar menegaskan hal itu tidak menjadi jaminan mereka akan terus berada di posisi tersebut sampai akhir musim.

Oleh karena itu, Dewa United harus menjaga fokus dari pertandingan ke pertandingan.

"Tujuan kami adalah menjaga performa dan meraih poin di pertandingan berikutnya," kata Osmar.