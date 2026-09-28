Lawan Persija Jakarta, PSIM Yogyakarta Tidak Dibela Adrian Purzycki

jakarta.jpnn.com - PSIM Yogyakarta tidak akan bisa memainkan Adrian Purzycki saat menjamu Persija Jakarta pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10).

Adrian Purzycki mendapatkan hukuman larangan bermain dalam satu pertandingan.

Adrian Purzycki juga mendapatkan denda sebesar Rp 10 juta.

Hukuman itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 012/SL/SK/KD-PSSI/IX/2026 yang diterbitkan pada 15 September 2026.

Purzycki dinilai melakukan pelanggaran dengan menjatuhkan Toni Firmansyah yang berhasil mencuri bola dan sedang dalam posisi menyerang pada laga menghadapi Persebaya Surabaya di menit 50, Minggu (13/9).

Insiden tersebut membuat Purzycki langsung diganjar kartu merah langsung oleh wasit.

Dia pun absen pada pekan ketiga BRI Super League ketika PSIM Yogyakarta takluk dari Madura United 1-2, Jumat (18/9) lalu.

Sebelumnya, pemain asal Polandia ini telah mendapat sanksi sesuai dengan Regulasi Kompetisi BRI Super League 2026/2027 Pasal 55 ayat 5 dan 9.