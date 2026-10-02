Daftar Lengkap 20 Pemain Timnas Futsal Indonesia Menjelang Turnamen di Brasil

jakarta.jpnn.com - Sebanyak 20 pemain dipanggil untuk menghuni skuad Timnas Futsal Indonesia.

Mereka akan menjalani pemusatan latihan sebelum menghadapi turnamen VI Copa das Nacoes de Futsal 2026 di San Jose dos Pinhais, Brasil, 12-18 Oktober 2026.

Terdapat sejumlah pemain yang menjadi langganan timnas kembali dipanggil.

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Di antaranya ialah dua kiper kiper Muhammad Albagir dan Ahmad Habibie.

Selain itu, ada juga Rio Pangestu (anchor), Samuel Eko (pivot), Ardiansyah Nur (flank), Iqbal Iskandar (flank), Rizki Xavier (anchor), Syauqi Saud (flank pivot), dan Bryan Ick (flank kaki kiri).

Timnas Futsal Indonesia menjelaskan keikutsertaan dalam turnamen di Brasil merupakan langkah awal dari perjalanan menuju Piala Dunia Futsal 2028.

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Tim yang diasuh pelatih Hector Souto datang sebagai tim undangan bersama Jepang, Afghanistan, Peru, dan Cape Verde.

Skuad Garuda tergabung di Grup A bersama Cape Verde dan juara dunia Brasil.