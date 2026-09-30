Cetak Sejarah Baru, Mahardiga Zildham Juara Main Final Avenue Racing Series 2026

jakarta.jpnn.com - Balapan gokart bergengsi antar-pelajar Avenue Racing Series (ARS) 2026 yang didukung penuh By.U berjalan sukses di Kart.inc, Entertainment District PIK 2, akhir pekan kemarin.

Balapan itu mencatatkan sejarah baru sebagai kejuaraan motorsport pertama di Indonesia yang murni digagas, dikelola, dan diikuti pelajar SMA.

Persaingan sengit babak puncak Final A menyajikan aksi adu kecepatan luar biasa selama 14 lap.

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Pembalap Mahardiga Zildham P tampil sebagai juara utama (ARS Champion) setelah memimpin balapan secara dominan dengan catatan waktu terbaik 49.196 detik.

“Jujur senang dan bangga banget bisa juara di sini. Apalagi, event ini diselenggarakan anak-anak SMA," kata Mahardiga.

Mahardiga menjelaskan balapan ini bisa untuk mengurangi balap liar yang selama ini lebih banyak diikuti anak-anak SMA.

"Lebih baik balapan disini. Terima kasih buat ARS, by.U, dan anak-anak SMA yang udah bikin event sekeren ini,” ujar Mahardiga.

Keberhasilan ARS 2026 membuktikan kalau generasi muda tak hanya lihai di atas sirkuit, tetapi juga mampu mengeksekusi ajang motorsport berstandar profesional.