JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Cetak Sejarah Baru, Mahardiga Zildham Juara Main Final Avenue Racing Series 2026

Cetak Sejarah Baru, Mahardiga Zildham Juara Main Final Avenue Racing Series 2026

Rabu, 30 September 2026 – 21:50 WIB
Cetak Sejarah Baru, Mahardiga Zildham Juara Main Final Avenue Racing Series 2026 - JPNN.com Jakarta
Balapan gokart bergengsi antar-pelajar Avenue Racing Series (ARS) 2026 yang didukung penuh By.U berjalan sukses. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Balapan gokart bergengsi antar-pelajar Avenue Racing Series (ARS) 2026 yang didukung penuh By.U berjalan sukses di Kart.inc, Entertainment District PIK 2, akhir pekan kemarin. 

Balapan itu mencatatkan sejarah baru sebagai kejuaraan motorsport pertama di Indonesia yang murni digagas, dikelola, dan diikuti pelajar SMA.

Persaingan sengit babak puncak Final A menyajikan aksi adu kecepatan luar biasa selama 14 lap. 

Baca Juga:

Pembalap Mahardiga Zildham P tampil sebagai juara utama (ARS Champion) setelah memimpin balapan secara dominan dengan catatan waktu terbaik 49.196 detik.

“Jujur senang dan bangga banget bisa juara di sini. Apalagi, event ini diselenggarakan anak-anak SMA," kata Mahardiga.

Mahardiga menjelaskan balapan ini bisa untuk mengurangi balap liar yang selama ini lebih banyak diikuti anak-anak SMA.

Baca Juga:

"Lebih baik balapan disini. Terima kasih buat ARS, by.U, dan anak-anak SMA yang udah bikin event sekeren ini,” ujar Mahardiga.

Keberhasilan ARS 2026 membuktikan kalau generasi muda tak hanya lihai di atas sirkuit, tetapi juga mampu mengeksekusi ajang motorsport berstandar profesional.

Balapan gokart bergengsi antar-pelajar Avenue Racing Series (ARS) 2026 yang didukung penuh By.U berjalan sukses
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   balapan gokart pembalap pelajar sma balap liar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU