Pemulihan Cedera Lancar, Febri Hariyadi Pengin Segera Bela Persib Bandung
Rabu, 07 Oktober 2026 – 21:00 WIB
jakarta.jpnn.com - Pemain Persib Bandung Febri Hariyadi terus berjuang memulihkan kondisi fisiknya.
Febri Hariyadi sempat mengalami cedera ACL sehingga harus menepi.
Pemain sayap Persib Bandung itu pun harus menjalani operasi.
Menurut Febri Hariyadi, saat ini pemulihan cederanya berjalan lancar.
"Mudah-mudahan secepatnya bisa segera kembali ke lapangan," kata Febri dalam laman Persib pada Minggu (4/10).
Febri mengakui menjalani masa pemulihan akibat cedera bukan perkara mudah.
Sebab, pemain kelahiran 1996 itu harus melalui beberapa tantangan.
Febri mengaku menghadapi tantangan fisik selama pemulihan cedera.
Pemain Persib Bandung Febri Hariyadi terus berjuang memulihkan kondisi fisiknya. Febri Hariyadi sempat mengalami cedera ACL sehingga harus menepi.
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