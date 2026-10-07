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JPNN.com Jakarta Olahraga Pemulihan Cedera Lancar, Febri Hariyadi Pengin Segera Bela Persib Bandung

Pemulihan Cedera Lancar, Febri Hariyadi Pengin Segera Bela Persib Bandung

Rabu, 07 Oktober 2026 – 21:00 WIB
Pemulihan Cedera Lancar, Febri Hariyadi Pengin Segera Bela Persib Bandung - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Persita Tangerang Tamirlan Kozubaev (kanan) mengejar bola dibayangi pesepak bola Persib Bandung Febri Hariyadi (kiri) pada pertandingan BRI Liga 1 2024/2025 di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (16/5/2025). Persita Tangerang berhasil menahan imbang Persib Bandung dengan skor 2-2. Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta/agr

jakarta.jpnn.com - Pemain Persib Bandung Febri Hariyadi terus berjuang memulihkan kondisi fisiknya.

Febri Hariyadi sempat mengalami cedera ACL sehingga harus menepi.

Pemain sayap Persib Bandung itu pun harus menjalani operasi.

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Menurut Febri Hariyadi, saat ini pemulihan cederanya berjalan lancar.

"Mudah-mudahan secepatnya bisa segera kembali ke lapangan," kata Febri dalam laman Persib pada Minggu (4/10).

Febri mengakui menjalani masa pemulihan akibat cedera bukan perkara mudah.

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Sebab, pemain kelahiran 1996 itu harus melalui beberapa tantangan.

Febri mengaku menghadapi tantangan fisik selama pemulihan cedera.

Pemain Persib Bandung Febri Hariyadi terus berjuang memulihkan kondisi fisiknya. Febri Hariyadi sempat mengalami cedera ACL sehingga harus menepi.
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TAGS   persib bandung febri hariyadi cedera pemain

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