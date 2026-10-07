Pemulihan Cedera Lancar, Febri Hariyadi Pengin Segera Bela Persib Bandung

jakarta.jpnn.com - Pemain Persib Bandung Febri Hariyadi terus berjuang memulihkan kondisi fisiknya.

Febri Hariyadi sempat mengalami cedera ACL sehingga harus menepi.

Pemain sayap Persib Bandung itu pun harus menjalani operasi.

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Menurut Febri Hariyadi, saat ini pemulihan cederanya berjalan lancar.

"Mudah-mudahan secepatnya bisa segera kembali ke lapangan," kata Febri dalam laman Persib pada Minggu (4/10).

Febri mengakui menjalani masa pemulihan akibat cedera bukan perkara mudah.

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Sebab, pemain kelahiran 1996 itu harus melalui beberapa tantangan.

Febri mengaku menghadapi tantangan fisik selama pemulihan cedera.