Timnas Putri U-17 Indonesia Ditarget Juara Grup Kualifikasi Piala Asia 2027

jakarta.jpnn.com - PSSI memberikan target tinggi kepada Timnas Putri U-17 Indonesia pada Kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura.

Para pemain timnas diharapkan bisa menjadi juara Grup B.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Garuda Pertiwi Muda harus menjadi yang terbaik di grup.

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Tujuannya ialah mengamankan tiket ke putaran final yang akan digelar di China.

"Kami tentu berharap Timnas Putri U-17 bisa berprestasi dan tidak kalah bersaing dengan timnas putra,” kata Erick, Sabtu (3/10).

Meskipun demikian, Erick Thohir meminta para pemain tidak terbebani.

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“Yang paling penting adalah para pemain menikmati proses, bekerja keras, dan berani menghadapi setiap pertandingan," kata Erick.

Timnas Putri U17 Indonesia telah tiba di Singapura Sabtu (3/10) dan langsung menjalani persiapan akhir.