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JPNN.com Jakarta Olahraga Timnas Putri U-17 Indonesia Ditarget Juara Grup Kualifikasi Piala Asia 2027

Timnas Putri U-17 Indonesia Ditarget Juara Grup Kualifikasi Piala Asia 2027

Senin, 05 Oktober 2026 – 21:00 WIB
Timnas Putri U-17 Indonesia Ditarget Juara Grup Kualifikasi Piala Asia 2027 - JPNN.com Jakarta
ARSIP - Pesepak bola Timnas Putri Garuda Pertiwi U16 Indonesia Raisya Novita (kedua kanan) dihibur rekan-rekannya usai kalah dari Timnas Putri U16 Thailand pada final Piala Srikandi Merdeka 2026 di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah, Minggu (23/8/2026). Foto: ANTARA FOTO/Nirza/nym.

jakarta.jpnn.com - PSSI memberikan target tinggi kepada Timnas Putri U-17 Indonesia pada Kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura.

Para pemain timnas diharapkan bisa menjadi juara Grup B.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Garuda Pertiwi Muda harus menjadi yang terbaik di grup.

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Tujuannya ialah mengamankan tiket ke putaran final yang akan digelar di China.

"Kami tentu berharap Timnas Putri U-17 bisa berprestasi dan tidak kalah bersaing dengan timnas putra,” kata Erick, Sabtu (3/10).

Meskipun demikian, Erick Thohir meminta para pemain tidak terbebani.

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“Yang paling penting adalah para pemain menikmati proses, bekerja keras, dan berani menghadapi setiap pertandingan," kata Erick.

Timnas Putri U17 Indonesia telah tiba di Singapura Sabtu (3/10) dan langsung menjalani persiapan akhir. 

PSSI memberikan target tinggi kepada Timnas Putri U-17 Indonesia pada Kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura.
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TAGS   timnas indonesia timnas putri pssi erick thohir

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