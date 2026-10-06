Persita Tangerang Jaga Ritme saat Super League Libur

jakarta.jpnn.com - Persita Tangerang memanfaatkan jeda kompetisi untuk menjaga ritme permainan.

Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena berharap para pemain dalam kondisi siap tampil saat menjalani jeda kompetisi.

Selama menjalani masa jeda, Persita Tangerang terus mengasah kondisi fisik dan teknik bermain.

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Persita Tangerang juga menjalani uji coba menghadapi Dewa United.

"Dalam jeda kompetisi kali ini, kami ingin meningkatkan kondisi fisik beberapa pemain yang membutuhkan agar semua pemain dalam kondisi terbaik," jelas Pena, Sabtu (3/10).

Diamenjelaskan pertandingan uji coba menghadapi Dewa United bisa membantu Persita Tangerang mempersiapkan diri jelang berhadapan dengan Garudayaksa FC.

Selain bersiap diri, Persita Tangerang juga terus menganalisis calon lawan.

Pena menegaskan tim promosi tersebut memiliki sejumlah pemain berkualitas dan timnya harus mewaspadai hal itu.