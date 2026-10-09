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PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta: STY Pede 3 Poin

Jumat, 09 Oktober 2026 – 21:00 WIB
PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta: STY Pede 3 Poin - JPNN.com Jakarta
Arsip - Pesepak bola Persija Jakarta Dony Tri Pamungkas (kiri) berebut bola dengan pesepak bola Persebaya Surabaya Mihailo Perovic (kanan) pada pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (11/4/2026). Persija Jakarta mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-0. Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta bertekad mengalahkan PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (10/10).

Persija Jakarta akan diperkuat pemain-pemain yang pulih dari cedera.

Mereka di antaranya ialah Dony Tri Pamungkas dan Kwon Chang Hoon.

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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong menjelaskan bahwa persiapan timnya untuk menghadapi pertandingan tersebut berjalan baik.

Dia menilai anak-anak asuhannya siap untuk menjalankan strategi permainan.

"Saya berharap kami bisa menampilkan permainan yang lebih baik pada pertandingan besok," kata STY.

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STY menjelaskan target timnya adalah meraih tiga poin. 

Meskipun PSIM Yogyakarta belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir, STY menilai mereka tetap merupakan tim yang bagus.

Persija Jakarta bertekad mengalahkan PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta
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TAGS   Persija Jakarta psim yogyakarta shin tae yong super league

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