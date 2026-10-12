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Pemain PSIM Akui Level Persija Berbeda

Senin, 12 Oktober 2026 – 21:00 WIB
Pemain PSIM Akui Level Persija Berbeda - JPNN.com Jakarta
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel (dua dari kiri) memberikan keterangan dalam konferensi pers seusai pertandingan PSIM Yogyakarta melawan Persija Jakarta di Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (10/10/2026). Foto: ANTARA/Agung Dwi Prakoso

jakarta.jpnn.com - Pemain PSIM Yogyakarta Ze Valente memuji kualitas Persija Jakarta.

Menurut Ze valente, Persija berada di level yang berbeda dibandingkan PSIM.

Dia mengungkapkanya setelah timnya kalah 0-4 dalam pertandingan Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung (SSA), Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (10/10).

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"Kualitas mereka terkadang memang berada di level yang berbeda dengan kami, jadi kami harus terus bekerja keras," kata Ze Valente.

Dia menyadari kapasitas dan permainan PSIM Yogyakarta saat ini berbeda dengan Persija Jakarta, terutama karena kedua tim memiliki target yang berbeda.

"Kami sadar bahwa kami adalah tim yang berbeda dengan Persija, di mana kami berjuang untuk target yang berbeda," ujarnya.

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Ze Valente mengatakan dirinya bersama rekan-rekannya berusaha menikmati pertandingan dan mengerahkan kemampuan terbaik sebelum akhirnya PSIM kebobolan gol pertama pada menit ke-77.

"Kami sudah berusaha sebaik mungkin, meski di menit-menit akhir kami menderita lebih dari yang kami perkirakan," katanya.

Pemain PSIM Yogyakarta Ze Valente memuji kualitas Persija Jakarta. Menurut Ze valente, Persija berada di level yang berbeda dibandingkan PSIM.
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TAGS   Persija Jakarta psim yogyakarta super league ze valente

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