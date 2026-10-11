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JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Kalahkan PSIM 4-0, Stjepan Loncar Jadi Bintang

Persija Kalahkan PSIM 4-0, Stjepan Loncar Jadi Bintang

Minggu, 11 Oktober 2026 – 15:00 WIB
Persija Kalahkan PSIM 4-0, Stjepan Loncar Jadi Bintang - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola PSIM Yogyakarta Riyanto Abiyoso (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Persija Jakarta Kerim Memija (kiri) pada laga BRI Super League 2026-2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, D.I Yogyakarta, Sabtu (10/10/2026). Persija Jakarta menang atas PSIM Yogyakarta dengan skor 4-0. Foto: ANTARA FOtO/Andreas Fitri Atmoko/nz.

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta pada pekan keempat Super League 2026/2027.

Persija melumat PSIM dengan skor 4-0 di Stadion Sultan Agung (SSA), Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (10/10).

Persija mencetak gol pertama pada menit ke-77 melalui Alexander Jeremejeff yang berhasil menyelesaikan umpan dari sisi kiri.

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Persija kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-81 melalui Stjepan Loncar yang memanfaatkan umpan silang Kerim Memina.

Pada menit ke-87, Persija kembali menambah gol melalui tendangan Kwon Chang-hoon sehingga memperlebar keunggulan atas PSIM.

Pada menit ke-90+4, Stjepan Loncar mencetak gol keduanya melalui tendangan melengkung yang mengarah ke pojok kanan gawang Cahya Supriadi, sekaligus memastikan kemenangan Persija dengan skor akhir 4-0.

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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengatakan hasil tersebut cukup memuaskan meskipun pada awal pertandingan timnya memperkirakan bakal kesulitan mencetak gol ke gawang PSIM.

"Awalnya kami menganggap pertandingan ini mungkin akan sangat sulit. Namun, kita lihat para pemain lini depan hingga belakang bekerja keras semuanya, sehingga kita bisa membawa hasil yang positif," katanya.

Persija Jakarta berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta pada pekan keempat Super League 2026/2027.
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TAGS   Persija Jakarta psim super league shin tae yong

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