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JPNN.com Jakarta Olahraga Pelatih Persebaya Keluhkan Eksekusi Peluang Matang

Pelatih Persebaya Keluhkan Eksekusi Peluang Matang

Selasa, 13 Oktober 2026 – 21:00 WIB
Pelatih Persebaya Keluhkan Eksekusi Peluang Matang - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Persebaya Surabaya Alex Martins Ferreira (ketiga kiri) melakukan selebrasi bersama rekannya usai mencetak gol ke gawang Isenmulang FC pada pertandingan BRI Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Jumat (9/10/2026). Persebaya Surabaya menang atas Isenmulang FC dengan skor 1-0. Foto: ANTARA FOTO/Ardiansyah/nym.

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai anak asuhnya belum bisa memaksimalkan berbagai peluang dalam pertandingan.

Taveres berkaca dari laga Persebaya melawan Isenmulang FC pada pekan keempat BRI Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10).

Saat itu Persebaya Surabaya mengalahkan Isenmulang dengan skor 1-0.

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"Sayangnya terkadang bola membentur pemain bertahan, keluar lapangan, atau ditepis oleh penjaga gawang," jelas Tavares, dikutip dari laman resmi I.League.

Pada pertandingan tersebut, Persebaya Surabaya mengamankan kemenangan berkat gol semata wayang Alex Martins.

Tavares menilai kegagalan Persebaya Surabaya memaksimalkan peluang juga turut dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, seperti permukaan lapangan yang tidak rata.

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"Jika kami memainkan bola bawah, bola terlalu banyak memantul. Namun, kondisi rumput tersebut sama untuk kedua tim," kata Tavares.

Pelatih berkebangsaan Portugal itu mengatakan laga berlangsung sulit untuk kedua tim.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai anak asuhnya belum bisa memaksimalkan berbagai peluang dalam pertandingan.
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TAGS   persebaya surabaya bernardo tavares pelatih persebaya isenmulang kalteng fc

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