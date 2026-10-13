Pelatih Persebaya Keluhkan Eksekusi Peluang Matang

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai anak asuhnya belum bisa memaksimalkan berbagai peluang dalam pertandingan.

Taveres berkaca dari laga Persebaya melawan Isenmulang FC pada pekan keempat BRI Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10).

Saat itu Persebaya Surabaya mengalahkan Isenmulang dengan skor 1-0.

"Sayangnya terkadang bola membentur pemain bertahan, keluar lapangan, atau ditepis oleh penjaga gawang," jelas Tavares, dikutip dari laman resmi I.League.

Pada pertandingan tersebut, Persebaya Surabaya mengamankan kemenangan berkat gol semata wayang Alex Martins.

Tavares menilai kegagalan Persebaya Surabaya memaksimalkan peluang juga turut dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, seperti permukaan lapangan yang tidak rata.

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"Jika kami memainkan bola bawah, bola terlalu banyak memantul. Namun, kondisi rumput tersebut sama untuk kedua tim," kata Tavares.

Pelatih berkebangsaan Portugal itu mengatakan laga berlangsung sulit untuk kedua tim.