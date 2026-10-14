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Edwin van der Sar Sebut Maarten Paes Harus Bersaing Ketat dengan Marc Andre ter Stegen

Rabu, 14 Oktober 2026 – 21:00 WIB
Edwin van der Sar Sebut Maarten Paes Harus Bersaing Ketat dengan Marc Andre ter Stegen - JPNN.com Jakarta
Legenda Manchester United Edwin van der Sar saat menemui awak media setelah dirinya mengikuti acara "meet and greet" di Jakarta Selatan, Sabtu (10/10/2026). Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar.

jakarta.jpnn.com - Legenda Manchester United (MU) Edwin van der Sar mengatakan kiper Timnas Indonesia Maarten Paes harus bersaing ketat dengan Marc-Andre ter Stegen di Ajax Amsterdam.

"Ter Stegen penjaga gawang yang sangat bagus. Jadi, situasinya cukup sulit bagi Maarten. Namun, bagus bahwa sekarang dia bermain di Ajax," kata Van der Sar, Sabtu (10/10).

Pada musim 2026/2027, Paes baru bermain lima kali dari total 13 laga yang sudah dijalani Ajax. 

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Di sisi lain, Ter Stegen sudah dipercaya menjaga gawang Ajax sebanyak delapan kali.

Sebelum kehadiran Ter Stegen, Paes menjadi kiper utama Ajax sejak direkrut dari FC Dallas pada paruh kedua musim lalu, tepatnya pada bulan Februari 2026. 

Ketika itu, ia bermain sebanyak 13 kali, dengan 11 laga di Liga Belanda dan dua laga di babak play-off Liga Konferensi Eropa.

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Pada kesempatan yang sama, Van der Sar juga menyinggung hubungan Indonesia dan Belanda, khususnya dengan banyaknya pemain-pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia saat ini.

Dia pun turut mengucapkan selamat kepada para penggemar sepak bola Indonesia atas keberhasilan tim Garuda menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Edwin van der Sar mengatakan kiper Timnas Indonesia Maarten Paes harus bersaing ketat dengan Marc-Andre ter Stegen di Ajax Amsterdam.
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TAGS   maarten paes ajax amsterdam kiper timnas indonesia

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