JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Mees Hilgers Ingin Bela Timnas Indonesia di FIFA Match Day November 2026

Mees Hilgers Ingin Bela Timnas Indonesia di FIFA Match Day November 2026

Kamis, 15 Oktober 2026 – 21:00 WIB
Mees Hilgers Ingin Bela Timnas Indonesia di FIFA Match Day November 2026 - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Timnas Indonesia Mees Hilgers melakukan pemanasan saat mengikuti sesi latihan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026). Foto: ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/bar

jakarta.jpnn.com - Mees Hilgers berharap bisa kembali membela Timnas Indonesia pada FIFA Match Day pada November 2026.

Timnas Indonesia akan melawan salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Yordania.

Hilgers mengaku sudah berkomunikasi dengan Pelatih Indonesia John Herdman mengenai situasinya di Heerenveen.

Baca Juga:

"Karena itu, kami sudah berdiskusi dan memutuskan bahwa saya akan tetap berada di sini,” katanya dalam wawancara bersama media Belanda Voetbalprimeur, dikutip Jumat, (9/10).

“Namun, saya berasumsi bahwa pada November nanti, ketika saya sudah bisa bermain dalam pertandingan, kemungkinan besar saya akan mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia," kata Hilgers.

Dalam kesempatan yang sama, Hilgers juga mengaku sangat bangga akhirnya Indonesia mengakhiri dahaga gelar juara selama 35 tahun setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

Baca Juga:

Di laga final, Indonesia mengalahkan Thailand lewat adu penalti 4-2. 

Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 sampai babak perpanjangan wakt dua kali 15 menit.

Mees Hilgers berharap bisa kembali membela Timnas Indonesia pada FIFA Match Day pada November 2026.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas indonesia mees hilgers john herdman pelatih timnas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU