Mees Hilgers Ingin Bela Timnas Indonesia di FIFA Match Day November 2026

jakarta.jpnn.com - Mees Hilgers berharap bisa kembali membela Timnas Indonesia pada FIFA Match Day pada November 2026.

Timnas Indonesia akan melawan salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Yordania.

Hilgers mengaku sudah berkomunikasi dengan Pelatih Indonesia John Herdman mengenai situasinya di Heerenveen.

"Karena itu, kami sudah berdiskusi dan memutuskan bahwa saya akan tetap berada di sini,” katanya dalam wawancara bersama media Belanda Voetbalprimeur, dikutip Jumat, (9/10).

“Namun, saya berasumsi bahwa pada November nanti, ketika saya sudah bisa bermain dalam pertandingan, kemungkinan besar saya akan mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia," kata Hilgers.

Dalam kesempatan yang sama, Hilgers juga mengaku sangat bangga akhirnya Indonesia mengakhiri dahaga gelar juara selama 35 tahun setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

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Di laga final, Indonesia mengalahkan Thailand lewat adu penalti 4-2.

Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 sampai babak perpanjangan wakt dua kali 15 menit.