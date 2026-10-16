110 Tim Ikut Liga Sepak Bola Putri 2026

jakarta.jpnn.com - Sebanyak 110 tim U-15 dan U-18 mengikuti Liga Sepak Bola Putri musim 2026/2027.

Event itu diselenggarakan di lima kota di Indonesia mulai Oktober 2026.

Liga digelar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Kudus, dan Surakarta.

Program Director HYDROPLUS Soccer League (HSL) Teddy Tjahjono mengatakan bergulirnya musim kedua ini tidak lepas dari keberhasilan musim perdana yang diikuti 1.723 peserta dan 53 pesepak bola putri menggapai impian membela Timnas U-16 dalam Srikandi Merdeka Cup.

Sebanyak 21 jebolan HSL dalam skuad Garuda Pertiwi bahkan menjadi runner-up turnamen yang diikuti delapan tim dan tujuh negara Asia itu.

Dia mengatakan berlanjutnya liga putri semakin memperkuat komitmen membangun ekosistem sepak bola putri yang berkesinambungan.

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"Dengan adanya pertandingan yang bergulir secara rutin setiap pekan diharapkan dapat menjadi ajang bagi pesepakbola putri mengembangkan kemampuan sekaligus menapaki jenjang karier menuju level profesional," kata Teddy, Jumat (9/10).

Liga Sepak Bola Putri juga melengkapi piramida pembinaan sepakbola putri di Indonesia.