Persija Jakarta Kalah, Shin Tae Yong Ambil Sisi Positif

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong berusaha mengambil sisi positif setelah timnya dikalahkan Persita Tangerang.

Persija dibekap Persita dengan skor 2-3 pada pekan kelima Super League 2026/27 di Stadion Internasional Banten, Sabtu (17/10).

Kekalahan ini sekaligus memutus rekor positif Persija, yang sebelumnya mencatatkan rekor sempurna empat kemenangan dari empat laga pertama di liga.

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“Karena lawan mencetak gol ke gawang kami lewat serangan balik, kesalahan dari pihak kami memang cukup besar,” kata STY.

“Namun, karena bola itu bulat, kami tidak bisa memenangi segalanya," kata Shin Tae Yong.

Pada laga ini, Persija mampu dua kali menyamakan kedudukan, masing-masing pada menit ke-18 dan ke-74.

Fabio Calonego mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1 melalui sepakan kaki kiri setelah gawang Nadeo Argawinata dibobol Luquinhas (5’).

"Justru kekalahan ini patut disyukuri karena memberi kami kesempatan untuk memikirkan kembali tim kami,” kata STY.