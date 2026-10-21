Persija Jakarta vs Arema FC: Shin Tae Yong Ingin Hapus Rekor Buruk

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta akan melawan Arema FC pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong bertekad mengakhiri rekor buruk timnya melawan Arema FC di kandang.

Sebab, Persija Jakarta tidak sanggup mengalahkan tim berjuluk Singo Edan tersebut dalam tiga pertemuan terakhir pada Liga Indonesia.

Dalam tiga pertemuan terakhir, Persija meraih satu seri dan dua kekalahan.

Dua kekalahan itu terjadi pada dua laga terakhir, dengan kekalahan terakhir mereka menelan kekalahan 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

"Sebenarnya, saya sama sekali tidak mengetahui rekor tersebut sebelumnya,” kata STY.

Baca Juga: Pemain PSIM Akui Level Persija Berbeda

“Jadi, saya sedikit terkejut. Namun, pada dasarnya sebuah rekor itu ada untuk dipecahkan," kata Shin Tae Yong.

Optimisme itu, menurutnya, seperti ketika Persija mematahkan rekor buruk saat menghadapi Borneo FC dan Persib Bandung.