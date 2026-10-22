Persija Jakarta Bantai Arema FC, Shin Tae Yong Puji Kerja Keras Pemain

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong (STY) puas setelah timnya mengalahkan Arema FC pada lanjutan Super League 2026/2027.

Persija Jakarta membantai Arema FC dengan skor 5-1 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10).

Alexander Jeremejeff mencetak dua gol pada menit kesepuluh dan 45.

Tiga gol lainnya dicetak oleh Stjepan Loncar pada menit ke-76, Victor Dethan (80'), dan Ivan Mamut (90+2').

Satu-satunya gol balasan Arema dilesakkan oleh Gabriel Silva pada menit ke-87.

"Hari ini kami bisa dapat kemenangan pastinya karena para pemain tidak menyerah sampai akhir pertandingan,” kata STY.

STY menjelaskan kekalahan melawan Persita Tangerang menjadi pelajaran.

“Para pemain sudah mengevaluasi diri mereka," kata STY.