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JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Jakarta Menang Lagi, STY Puji Kualitas Alexander Jeremejeff

Persija Jakarta Menang Lagi, STY Puji Kualitas Alexander Jeremejeff

Jumat, 23 Oktober 2026 – 21:00 WIB
Persija Jakarta Menang Lagi, STY Puji Kualitas Alexander Jeremejeff - JPNN.com Jakarta
Pelatih Persija Jakarta memuji para pemainnya setelah mengalahkan Arema FC pada laga lanjutan BR Super League 2026/2027. Foto: Antara

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta memuji para pemainnya setelah mengalahkan Arema FC pada laga lanjutan BR Super League 2026/2027.

Persija Jakarta menjungkalkan Arema FC dengan skor 5-1 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10).

Tiga poin dari laga tersebut membawa Macan Kemayoran kembali ke jalur kemenangan. Sebelumnya, mereka dikalahkan Persita Tangerang 2-3 pada laga terakhir.

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kemenangan ini juga memutus rekor buruk mereka dalam tiga laga kandang terakhir saat menjamu Arema.

Sebelumnya, Persija tidak bisa mendapatkan kemenangan setelah memperoleh satu seri dan dua kekalahan saat melawan Arema FC dalam tiga laga terakhir.

STY juga mengomentari performa striker Alexander Jeremejeff yang mencetak gol keenamnya dari enam pertandingan musim ini. 

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Penyerang asal Swedia itu hanya gagal melesatkan gol dalam satu laga, yakni saat Persija mengalahkan Java United 1-0.

"Ya, Alex ini memang pemain yang baik,” kata STY.

Pelatih Persija Jakarta memuji para pemainnya setelah mengalahkan Arema FC pada laga lanjutan BR Super League 2026/2027.
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TAGS   Persija Jakarta shin tae yong sty super league

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