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Persija Jakarta Bertekad Kalahkan Persik Kediri

Senin, 26 Oktober 2026 – 12:00 WIB
Persija Jakarta Bertekad Kalahkan Persik Kediri - JPNN.com Jakarta
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong memberikan arahan kepada anak asuhnya saat bertanding melawan Arema FC pada pertandingan Liga 1 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (21/10/2026). Persija Jakarta mengalahkan Arema FC dengan skor 5-1. Foto: ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/kye

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta akan menjamu Persik Kediri pada lanjutan Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10).

Persija Jakarta bertekad mengalahkan Persik Kediri dalam laga itu.

"Pertandingan itu tidak mudah. Namun, kami menyiapkan taktik untuk mengalahkan lawan," ujar pelatih Persija Shin Tae Yong, Minggu (25/10).

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Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, Persik memiliki skuad dengan kualitas mumpuni.

STY menekankan Persik mampu menekan lawan-lawan mereka dengan baik dan disiplin dalam menjaga ruang antarlini.

Oleh sebab itu, STY mempersiapkan para pemainnya dengan maksimal untuk siap menghadapi setiap kemungkinan di lapangan.

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"Saya selalu menekankan, siapa yang siap itulah yang akan mendapatkan kemenangan," tutur dia.

Persija datang ke laga versus Persik berbekal kemenangan 5-1 atas Arema FC pada laga sebelumnya, Rabu (21/10).

Persija Jakarta akan menjamu Persik Kediri pada lanjutan Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10).
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TAGS   Persija Jakarta persik kediri super league shin tae yong

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