Persija Jakarta Bertekad Kalahkan Persik Kediri

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta akan menjamu Persik Kediri pada lanjutan Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10).

Persija Jakarta bertekad mengalahkan Persik Kediri dalam laga itu.

"Pertandingan itu tidak mudah. Namun, kami menyiapkan taktik untuk mengalahkan lawan," ujar pelatih Persija Shin Tae Yong, Minggu (25/10).

Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, Persik memiliki skuad dengan kualitas mumpuni.

STY menekankan Persik mampu menekan lawan-lawan mereka dengan baik dan disiplin dalam menjaga ruang antarlini.

Oleh sebab itu, STY mempersiapkan para pemainnya dengan maksimal untuk siap menghadapi setiap kemungkinan di lapangan.

"Saya selalu menekankan, siapa yang siap itulah yang akan mendapatkan kemenangan," tutur dia.

Persija datang ke laga versus Persik berbekal kemenangan 5-1 atas Arema FC pada laga sebelumnya, Rabu (21/10).