Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Piala Asia 2027

jakarta.jpnn.com - Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga pertama Grup F Piala Asia 2027 di Arab Saudi pada 7 Januari-5 Februari 2027.

Laga akan diselenggarakan di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah, Senin, 11 Januari pukul 17:30 WIB.

Setelah laga itu, Indonesia dijadwalkan bertemu Qatar di Stadio Aramco, Al Khobar, Sabtu, 16 Januari pukul 23:30 WIB.

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Pada laga terakhir, Indonesia akan melawan Thailand di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Rabu, 20 Januari pukul 17.30 WIB

Sementara itu, laga pembuka Piala Asia edisi ke-19 itu akan berlangsung pada Kamis 7 Januari malam waktu setempat antara tuan rumah Arab Saudi melawan Palestina di Stadion King Fahd Sports City yang berkapasitas 72.000 penonton.

Penyisihan grup Piala Asia 2027 yang diikuti 24 tim akan berakhir pada 20 Januari.

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Kemudian berlanjut ke babak 16 besar pada 22-25 Januari, disusul perempat final pada 28 dan 29 Januari, serta semifinal pada 1 dan 2 Februari.

Pemenang laga semifinal akan memainkan laga puncak Piala Asia 2027 pada 5 Februari di Stadion Stadion King Fahd Sports City.