Ricky Nelson Jadi Pelatih Persija Jakarta Putri

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta Putri menunjuk Ricky Nelson sebagai pelatih baru.

Ricky Nelson diharapkan membawa Persija Jakarta berprestasi pada Indonesia Womens League (IWL) 2026/2027.

“Kami memberikan kepercayaan kepada Coach Ricky Nelson untuk memimpin Persija Putri,” kata Manajer Persija Putri Diky Soemarno, Selasa (27/10).

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“Harapannya, beliau bisa membangun suasana tim yang positif, menjaga profesionalisme, dan memberi ruang bagi setiap pemain untuk berkembang,” kata Diky Soemarno.

Keputusan ini diambil Persija Putri setelah mereka memutuskan mengistirahatkan pelatih kepala sebelumnya, Muhamad Yusup Prasetiyo.

Yusup terpaksa diganti pada awal kompetisi setelah dia tak mampu membawa Persija Putri mendapatkan kemenangan dalam dua laga pertama di Liga Putri Indonesia.

Macan Kemayoran membuka laga pertama dengan hasil imbang 1-1 melawan FC Bekasi City Putri.

Setelah itu, Persija mengakhiri laga kedua dengan kekalahan 0-1 dari Persikad Putri.