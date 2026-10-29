Shin Tae Yong Sebut Rumput JIS Sangat Tidak Baik

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong mengeluhkan kondisi lapangan Jakarta International Stadium (JIS).

Dia berkaca dari pertandingan Persija melawan Persik Kediri di JIS, Senin (26/10).

Menurutnya, kualitas lapangan yang tidak memadai dapat menghambat permainan tim sekaligus mengurangi kualitas tontonan bagi suporter yang hadir langsung di stadion.

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"Kondisi lapangan sangat-sangat tidak baik. Sebenarnya tidak boleh bermain bola dengan kondisi lapangan seperti itu," ucap Shin.

"Ya, mungkin dari beberapa pihak juga harus mengevaluasi, untuk mengontrol rumput ini dengan lebih baik lagi,” kata STY.

STY menjelaskan timnya bisa bermain baik jika lapangan bagus.

“Kami pun bisa memberikan kesenangan, kebahagiaan, atau performa yang baik kepada para fan yang datang langsung ke stadion," tambah dia.

Sementara itu, Rizky Ridho mengungkapkan pesan yang ditegaskan pelatihnya saat jeda babak setelah timnya dalam posisi tertinggal.