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Timnas Indonesia Terancam Batal Lawan Yordania

Jumat, 30 Oktober 2026 – 21:00 WIB
Timnas Indonesia Terancam Batal Lawan Yordania - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ditemui awak media di Jakarta, Rabu (28/10/2026), setelah menghadiri acara gala premier film dokumenter Timnas Indonesia "The Longest Wait". Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jakarta.jpnn.com - Timnas Indonesia terancam batal melawan Yordania pada FIFA Match Day pada November 2026.

Sebab, sampai saat ini situasi di Timur Tengah masih sangat mengkhawatirkan.

Kondisi di Timur Tengah dianggap sangat membahayakan keselamatan para pemain Timnas Indonesia.

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Laga tersebut rencananya digelar di Stadion Internasional Amman, Yordania, pada 13 November.

Pertandingan itu merupakan salah satu laga persiapan Indonesia menuju Piala Asia 2027 di Arab Saudi yang dimulai Januari tahun depan.

"Memang situasi di Timur Tengah ini menjadi hal-hal yang mengkhawatirkan,” kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Rabu (28/10).

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“Kemarin Yordania saja baru menyerang Suriah setelah penyerangan di sebuah rumah ibadah. Ya ini cukup prihatin kita," kata Erick.

Erick mengatakan pihaknya masih memantau situasi keamanannya lebih lanjut.

Timnas Indonesia terancam batal melawan Yordania pada FIFA Match Day pada November 2026.
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TAGS   timnas indonesia yordania pssi erick thohir

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