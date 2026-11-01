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JPNN.com Jakarta Olahraga Bermain Baik di Borneo FC, Amar Brkic Dipuji Nova Arianto

Bermain Baik di Borneo FC, Amar Brkic Dipuji Nova Arianto

Minggu, 01 November 2026 – 18:00 WIB
Bermain Baik di Borneo FC, Amar Brkic Dipuji Nova Arianto - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Timnas Indonesia Amar Brkic (kiri) berusaha meloloskan diri dari hadangan pesepak bola Timnas Panama Joshua Piere (kanan) dalam pertandingan babak penyisihan grup A Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/11/2023). Foto: ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas U-20 Indonesia Nova Arianto senang melihat perkembangan Amar Brkic di Borneo FC.

Nova Arianto mengaku sempat takut ketika Amar Brkic pindah dari Darmstadt ke Borneo FC.

Namun, Nova Arianto bahagia karena pemain 19 tahun itu terus bermain baik.

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"Di awal yang kami takutkan, Amar memilih Borneo karena kesempatan bermain," kata Nova di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).

Amar sudah tampil tiga kali bersama Borneo dalam AFC Challenge League dan sekali di Super League.

Debutnya terjadi ketika melawan Yangon United saat timnya menang 2-0. 

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Dia kemudian kembali tampil di Asia melawan Tainan City. Satu golnya membawa Pesut Etam menang 3-1.

Pada laga terakhir, Amar bermain melawan PSS Sleman, Selasa (27/10), yang mereka kalahkan 2-1 di Stadion Maguwoharjo.

Pelatih Timnas U-20 Indonesia Nova Arianto senang melihat perkembangan Amar Brkic di Borneo FC.
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TAGS   nova arianto timnas indonesia borneo fc amar brkic

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