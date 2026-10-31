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JPNN.com Jakarta Olahraga TC di Turki, Timnas U-20 Indonesia Akan Melawan Yordania dan Amerika Serikat

TC di Turki, Timnas U-20 Indonesia Akan Melawan Yordania dan Amerika Serikat

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 18:00 WIB
TC di Turki, Timnas U-20 Indonesia Akan Melawan Yordania dan Amerika Serikat - JPNN.com Jakarta
Pelatih kepala Timnas U20 Indonesia Nova Arianto saat ditemui awak media dalam acara eksklusif pre screening film "The Longest Wait", yang menceritakan perjalanan Timnas Indonesia hampir menembus Piala Dunia 2026. Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas U-20 Indonesia Nova Arianto mengatakan timnya akan menjalani pemusatan latihan di Turki pada 9-17 November 2026.

Pemusatan latihan itu merupakan bagian persipaan menghadapi Piala Asia U-20 2027.

Timnas Indonesia akan melakoni dua laga uji coba melawan Yordania dan Amerika Serikat di Turki.

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"Rencana uji coba akan kami buat di FIFA Match Day karena sekali lagi pemain saat ini bermain untuk Liga 2 dan Liga 1," kata Nova di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).

"Jadi, saat ini kami hanya bisa memanggil mereka di saat periode FIFA Match Day dan kami rencanakan akan ke Turki untuk mengadakan uji coba di sana."

Nova Arianto.

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Dia menjelaskan mengadakan TC di Turki adalah mencoba sejumlah pemain baru untuk memperkuat posisi-posisi kurang bertaji, seperti bek tengah, bek sayap, dan penyerang sayap.

Satu nama baru yang sudah pasti dia panggil adalah striker Ousmane Camara yang bermain di Liga Championship bersama Kendal Tornado.

Pelatih Timnas U-20 Indonesia Nova Arianto mengatakan timnya akan menjalani pemusatan latihan di Turki pada 9-17 November 2026.
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TAGS   timnas indonesia nova arianto turki yordania

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