TC di Turki, Timnas U-20 Indonesia Akan Melawan Yordania dan Amerika Serikat

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas U-20 Indonesia Nova Arianto mengatakan timnya akan menjalani pemusatan latihan di Turki pada 9-17 November 2026.

Pemusatan latihan itu merupakan bagian persipaan menghadapi Piala Asia U-20 2027.

Timnas Indonesia akan melakoni dua laga uji coba melawan Yordania dan Amerika Serikat di Turki.

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"Rencana uji coba akan kami buat di FIFA Match Day karena sekali lagi pemain saat ini bermain untuk Liga 2 dan Liga 1," kata Nova di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).

"Jadi, saat ini kami hanya bisa memanggil mereka di saat periode FIFA Match Day dan kami rencanakan akan ke Turki untuk mengadakan uji coba di sana."

Nova Arianto.

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Dia menjelaskan mengadakan TC di Turki adalah mencoba sejumlah pemain baru untuk memperkuat posisi-posisi kurang bertaji, seperti bek tengah, bek sayap, dan penyerang sayap.

Satu nama baru yang sudah pasti dia panggil adalah striker Ousmane Camara yang bermain di Liga Championship bersama Kendal Tornado.